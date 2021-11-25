В «Лацио» считают, что московская погода может негативно сказаться на результате матча с «Локомотивом»

Директор по маркетингу «Лацио» Марко Каниджиани оценил, как погода может повлиять на результат матча Лиги Европы против «Локомотива» в рамках мастер-класса факультета «Менеджмента в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

«Разумеется, мы не привыкли к такой холодной погоде в это время года. Если бы это был январь, то можно было бы приспособиться. Но Лига Европы в России в ноябре... На результат в сегодняшней встрече будут влиять предыдущие игры. Мы натренированы, сыграны — мы играли в субботу и в среду. Однако перелет, разница в часовых поясах может отрицательно воздействовать на результат», — передает слова Каниджиани корреспондент «СЭ» Артем Бухаев.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится сегодня, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).