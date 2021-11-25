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В «Лацио» поделились ожиданиями от матча с «Локомотивом» в Лиге Европы

12:56
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Директор по маркетингу «Лацио» Марко Каниджиани в рамках мастер-класса факультета «Менеджмента в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Локомотива».

«Лацио» победит на московской земле? Посмотрим сегодня вечером. Все будет показано на поле. Будем надеяться, что все получится у «Лацио». Я верю, что это возможно", — передает слова Каниджиани корреспондент «СЭ» Артем Бухаев.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится сегодня, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).

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