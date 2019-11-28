В Испании «Краснодару» нужна только победа. Расклад для «быков» в Лиге Европы

В пятом туре группового турнира Лиги Европы «Краснодар» дома переиграл «Базель» (1:0), а «Хетафе» в Турции оказался сильнее «Трабзонспора» (1:0).

Группа C

И В Н П М О 1. Базель 5 3 1 1 10-4 10 2. Хетафе 5 3 0 2 5-4 9 3. Краснодар 5 3 0 2 7-8 9 4. Трабзонспор 5 0 1 4 3-9 1

12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.

Для того, чтобы пробиться в плей-офф, «Краснодару» в последнем туре необходимо победить «Хетафе» с любым счетом. В таком случае «быки» опередят испанцев и вместе с «Базелем» выйдут из группы.

Ничья с «Хетафе» не сможет отправить «быков» в 1/16 финала. Если «Базель» наберет очки в матче с «Трабзонспором», то испанцы окажутся выше «Краснодара» по результатам личных встреч. Если же швейцарцы уступят, то у трех команд станет по десять очков. В этой закрутке россияне окажутся ниже «Базеля» и «Хетафе» из-за худшей разности мячей в играх друг с другом.

Личные встречи

В Н П М* О 1. Базель 3 0 1 8-2 9 2. Хетафе 1 1 2 3-4 4 3. Краснодар 1 1 2 2-7 4

* Разность мячей у «Базеля» уже не изменится.

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