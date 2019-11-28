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В Испании «Краснодару» нужна только победа. Расклад для «быков» в Лиге Европы

28 ноября 2019, 20:55
Как «быкам» выйти в евровесну. Фото AFP
Как «быкам» выйти в евровесну. Фото AFP
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В пятом туре группового турнира Лиги Европы «Краснодар» дома переиграл «Базель» (1:0), а «Хетафе» в Турции оказался сильнее «Трабзонспора» (1:0).

Группа C

И

В

Н

П

М

О

1. Базель

5

3

1

1

10-4

10

2. Хетафе

5

3

0

2

5-4

9

3. Краснодар

5

3

0

2

7-8

9

4. Трабзонспор

5

0

1

4

3-9

1

12 декабря. Хетафе — Краснодар, Базель — Трабзонспор.

Для того, чтобы пробиться в плей-офф, «Краснодару» в последнем туре необходимо победить «Хетафе» с любым счетом. В таком случае «быки» опередят испанцев и вместе с «Базелем» выйдут из группы.

Ничья с «Хетафе» не сможет отправить «быков» в 1/16 финала. Если «Базель» наберет очки в матче с «Трабзонспором», то испанцы окажутся выше «Краснодара» по результатам личных встреч. Если же швейцарцы уступят, то у трех команд станет по десять очков. В этой закрутке россияне окажутся ниже «Базеля» и «Хетафе» из-за худшей разности мячей в играх друг с другом.

Личные встречи

В

Н

П

М*

О

1. Базель

3

0

1

8-2

9

2. Хетафе

1

1

2

3-4

4

3. Краснодар

1

1

2

2-7

4

* Разность мячей у «Базеля» уже не изменится.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

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