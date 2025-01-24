В Греции высоко оценили роль Чалова в победном матче ПАОКа в Лиге Европы

Греческий журналист Костас Петротос высказался об игре российского нападающего ПАОКа Федора Чалова в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы против пражской «Славии» (2:0).

Чалов вышел в стартовом составе, на 56-й минуте игры отдал голевую передачу, а на 64 минуте был заменен.

«Он был очень хорош в матче против «Славии». У Чалова был хороший настрой на победу. Второй гол команда забила благодаря его отбору, после чего он отдал голевую передачу.

Низкая результативность? Думаю, это вопрос психологии. Чалов упустил несколько голевых моментов, но его результативность зависит еще и от роли в ПАОКе, когда нападающие в игре освобождают место для полузащитников», — сказал Петротос Metaratings.ru.

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. За греческий клуб 26-летний россиянин провел 28 матчей, забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.