Бабаев — о гала-матче ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА: «Соберем всю нашу команду 2005 года»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал подробности предстоящего гала-матча армейцев в рамках празднования 20-летия победы в Кубке УЕФА.

Игра состоится 18 мая на ВЭБ Арене. В матче сыграют легенды ЦСКА и звезды мирового футбола.

— Мы хотим провести гала-матч, потому что нужно показать пример молодежи, что стоит ставить перед собой высокие задачи. В нас тогда мало кто верил, но мы доказали, что российский футбол достоин, чтобы побеждать и брать такие трофеи. Поэтому мы решили провести довольно интересный матч, несмотря на сложности и отстранение наших команд. Мы соберем всю нашу команду 2005 года. Сегодня могу приоткрыть завесу тайны: в центре поля нас ждет противостояние между Рахимичем, Смертиным и Макелеле, — сказал Бабаев.

18 мая 2005 года ЦСКА в Лиссабоне обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА — 3:1.