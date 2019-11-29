«В черную пятницу таких безногих за копейку не продать». Фанаты киевского «Динамо» — о поражении от «Мальме»
Киевское «Динамо» на выезде уступило «Мальме» в 5-м туре группового турнира Лиги Европы (3:4). Шведский клуб забил победный гол на 96 минуте встречи. Украинская команда с 6 очками занимает третье место в группе В и даже победа в последнем туре не гарантирует ей выход в плей-офф еврокубка.
Фанаты команды в официальном Twitter «Динамо» крайне эмоционально восприняли этот факт.
zlyiukrop: В черную пятницу таких безногих за копейку не продать, так им еще и зарплату надо платить.
HarinVladislav: Да сколько можно? Физрук, будь мужиком, и пожалуйста, Суркис, давай без динамовских сердец. Хватит. Начни думать о клубе и болельщиках.
rimlyanin1227: Просто нет слов ... Такое разочарование ...
seleznyovcom: Легче группы никогда не было...Да и представить слабее соперников тоже сложно...Это же не Лига чемпионов.
arahulin: Каждый матч — просто стыд.
Матч завершено.#МальмеДинамо — 4:3 pic.twitter.com/wqsutoYNjX— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 28, 2019
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