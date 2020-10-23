Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник после разгромного поражения от «Лестера» в 1-м туре Лиги Европы (0:3) отметил, что сказался класс соперника. Также он добавил, что украинский коллектив наиграл на гол.

— В целом, думаю, моя команда достойно выступила, — цитирует пресс-служба УЕФА Скрипника. — Конечно, сказался класс соперников. Но впереди пять игр, ближайшие две — домашние. В матчах против АЕКа и «Браги» мы можем выступать на равных. Мы не были мальчиками для битья сегодня. Возможно, не получалось целостной игры. Но до первого гола мы смотрелись прилично. Думаю, мы даже наиграли на гол. У нас был хороший момент.

Сегодня ночью Абу-Ханна почувствовал недомогание и не смог восстановиться до игры. Может, мы и много пропустили. Могли сыграть лучше, но мы играли против такой команды, которая может создать гол из ничего. Мы играли на результат. Раз результата нет, значит, проиграли по делу.