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В Базеле «Краснодар» повторил клубный антирекорд

22:16
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«Краснодар» во второй раз в истории проиграл с разностью в пять мячей. До «Базеля» с таким счетом «быков» громил только «Зенит» в сезоне-2011/12. С разницей в четыре гола краснодарцы трижды уступали в чемпионате России, дважды — в Лиге Европы и один раз — в первом дивизионе. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Соперник

Разность

28.08.2011

ЧР

Зенит (г) — 0:5

-5

19.09.2019

ЛЕ

Базель (г) — 0:5

-5

06.08.2009

ФНЛ

Носта (г) — 0:4

-4

21.05.2011

ЧР

Спартак (г) — 0:4

-4

27.10.2013

ЧР

ЦСКА (г) — 1:5

-4

06.11.2014

ЛЕ

Вольфсбург (г) — 1:5

-4

06.12.2014

ЧР

Зенит (г) — 0:4

-4

21.08.2019

ЛЕ

Олимпиакос П (г) — 0:4

-4

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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