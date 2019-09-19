В Базеле «Краснодар» повторил клубный антирекорд

«Краснодар» во второй раз в истории проиграл с разностью в пять мячей. До «Базеля» с таким счетом «быков» громил только «Зенит» в сезоне-2011/12. С разницей в четыре гола краснодарцы трижды уступали в чемпионате России, дважды — в Лиге Европы и один раз — в первом дивизионе. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения в истории «Краснодара»

Дата Турнир Соперник Разность 28.08.2011 ЧР Зенит (г) — 0:5 -5 19.09.2019 ЛЕ Базель (г) — 0:5 -5 06.08.2009 ФНЛ Носта (г) — 0:4 -4 21.05.2011 ЧР Спартак (г) — 0:4 -4 27.10.2013 ЧР ЦСКА (г) — 1:5 -4 06.11.2014 ЛЕ Вольфсбург (г) — 1:5 -4 06.12.2014 ЧР Зенит (г) — 0:4 -4 21.08.2019 ЛЕ Олимпиакос П (г) — 0:4 -4

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