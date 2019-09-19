В Базеле «Краснодар» повторил клубный антирекорд
22:16
«Краснодар» во второй раз в истории проиграл с разностью в пять мячей. До «Базеля» с таким счетом «быков» громил только «Зенит» в сезоне-2011/12. С разницей в четыре гола краснодарцы трижды уступали в чемпионате России, дважды — в Лиге Европы и один раз — в первом дивизионе. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные поражения в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Разность
|
28.08.2011
|
ЧР
|
Зенит (г) — 0:5
|
-5
|
19.09.2019
|
ЛЕ
|
Базель (г) — 0:5
|
-5
|
06.08.2009
|
ФНЛ
|
Носта (г) — 0:4
|
-4
|
21.05.2011
|
ЧР
|
Спартак (г) — 0:4
|
-4
|
27.10.2013
|
ЧР
|
ЦСКА (г) — 1:5
|
-4
|
06.11.2014
|
ЛЕ
|
Вольфсбург (г) — 1:5
|
-4
|
06.12.2014
|
ЧР
|
Зенит (г) — 0:4
|
-4
|
21.08.2019
|
ЛЕ
|
Олимпиакос П (г) — 0:4
|
-4
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