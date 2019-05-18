В Азербайджане гарантируют безопасность Мхитаряна в финале Лиги Европы

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов гарантирует, что полузащитнику "Арсенала" Генриху Мхитаряну будет обеспечена безопасность во время финала Лиги Европы в Баку. "Канониры" в финальном матче встретятся с "Челси" 29 мая. Ранее появилась информация, что Мхитарян в Азербайджан не поедет из соображений безопасности.

– Наши государственные органы дали гарантии УЕФА, что никаких проблем с безопасностью не будет, – цитирует The Telegraph Мамедова. – Еще до выхода "Арсенала" в финал мы получали запрос от УЕФА на тему безопасности. Наши власти обеспечили ее необходимый уровень, чтобы Мхитарян мог приехать в Баку.