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«Уже???» Реакция соцсетей на гол «Наполи» «Спартаку» на первой минуте

20:54
Эльиф Эльмас. Фото Twitter
Эльиф Эльмас. Фото Twitter
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«Наполи» открыл счет в матче Лиги Европы против «Спартака». Уже на первой минуте отличился Эльиф Эльмас. В соцсетях отреагировали на это событие.

Евгений Кафельников, бывший теннисист: «Уже???»

Андрей Малосолов, журналист и известный болельщик ЦСКА: «Спартак» реально крутой! Пропустить от «Наполи» на 16-й секунде (по данным сайта УЕФА, на 11-й. — Прим. «СЭ»)! Ни до, ни после я чего-то похожего вживую не видел никогда!

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Московский «Спартак» — команда-рекордсмен! Гол от «Наполи» в Лиге Европы пропустил уже на 12-й секунде (по данным сайта УЕФА, на 11-й. — Прим. «СЭ»)».

Андрей Брыткин, эстонский футбольный арбитр: «Сейчас без шуток, может, Максименко пора присесть? Не многовато ли привозов?»

Илья Геркус: «Вот это да! Быстро они. Рекорд, наверное»

После первого тайма неаполитанцы ведут 1:0, но играют в меньшинстве из-за удаления Мариу Руя.

Наполи — Спартак

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Евгений Петров все материалы автора

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