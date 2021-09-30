«Уже???» Реакция соцсетей на гол «Наполи» «Спартаку» на первой минуте
«Наполи» открыл счет в матче Лиги Европы против «Спартака». Уже на первой минуте отличился Эльиф Эльмас. В соцсетях отреагировали на это событие.
Евгений Кафельников, бывший теннисист: «Уже???»
Уже???— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 30, 2021
Андрей Малосолов, журналист и известный болельщик ЦСКА: «Спартак» реально крутой! Пропустить от «Наполи» на 16-й секунде (по данным сайта УЕФА, на 11-й. — Прим. «СЭ»)! Ни до, ни после я чего-то похожего вживую не видел никогда!
Спартак реально крутой! Пропустить от Наполи на 16-й секунде! Ни до, ни после я чего-то похожего вживую не видел никогда!— Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) September 30, 2021
Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Московский «Спартак» — команда-рекордсмен! Гол от «Наполи» в Лиге Европы пропустил уже на 12-й секунде (по данным сайта УЕФА, на 11-й. — Прим. «СЭ»)».
Московський Спартак — команда-рекордсмен? Гол від Наполі в Лізі Європи пропустили вже на 12й секунді??— Кирило Круторогов (@Krutorogov) September 30, 2021
Андрей Брыткин, эстонский футбольный арбитр: «Сейчас без шуток, может, Максименко пора присесть? Не многовато ли привозов?»
Сейчас без шуток, может Максименко пора присесть? Не многовато ли привозов?— Andrei Br?tkin (@ABrytkin) September 30, 2021
Илья Геркус: «Вот это да! Быстро они. Рекорд, наверное»
Вот это да!!!— Илья Геркус (@ilgerkus) September 30, 2021
Быстро они
После первого тайма неаполитанцы ведут 1:0, но играют в меньшинстве из-за удаления Мариу Руя.
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