«Увидимся после матча». Банега высмеял прическу Конте, тренер «Интера» ответил
23:28
Во время финального матча Лиги Европы полузащитник «Севильи» Эвер Банега пошутил над прической главного тренера «Интера» Антонио Конте.
По информации Sky Sport Italia, в одном из моментов встречи 32-летний Банега во время вбрасывания мяча, находясь рядом с 51-летним Конте, дотронулся до волос специалиста и сказал ему: «Давай посмотрим, настоящий ли это парик».
На что тренер итальянской команды ответил аргентинцу: «Увидимся после матча».
Ранее Конте перенес несколько операций по пересадке волос.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми