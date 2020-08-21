«Увидимся после матча». Банега высмеял прическу Конте, тренер «Интера» ответил

Во время финального матча Лиги Европы полузащитник «Севильи» Эвер Банега пошутил над прической главного тренера «Интера» Антонио Конте.

По информации Sky Sport Italia, в одном из моментов встречи 32-летний Банега во время вбрасывания мяча, находясь рядом с 51-летним Конте, дотронулся до волос специалиста и сказал ему: «Давай посмотрим, настоящий ли это парик».

На что тренер итальянской команды ответил аргентинцу: «Увидимся после матча».

Ранее Конте перенес несколько операций по пересадке волос.