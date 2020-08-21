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«Увидимся после матча». Банега высмеял прическу Конте, тренер «Интера» ответил

23:28
Антонио Конте. Фото AFP
Антонио Конте. Фото AFP
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Во время финального матча Лиги Европы полузащитник «Севильи» Эвер Банега пошутил над прической главного тренера «Интера» Антонио Конте.

По информации Sky Sport Italia, в одном из моментов встречи 32-летний Банега во время вбрасывания мяча, находясь рядом с 51-летним Конте, дотронулся до волос специалиста и сказал ему: «Давай посмотрим, настоящий ли это парик».

На что тренер итальянской команды ответил аргентинцу: «Увидимся после матча».

Ранее Конте перенес несколько операций по пересадке волос.

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