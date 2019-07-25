"Утрехт" и "Зриньски" сыграли вничью при судействе Еськова

Голландский "Утрехт" сыграл вничью со "Зриньски" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:1. Игру судила российская бриада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
Грузинская "Чихура" и шотландский "Абердин" завершили свою игру с таким же счетом.
Ответные матчи состоятся 1 августа.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Утрехт" (Голландия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:1 (0:1)
Голы: Говедарица, 34 (0:1). Керк, 61 (1:1).
Судья: Еськов (Москва).
"Чихура" (Грузия) - "Абердин" (Шотландия) - 1:1 (1:0)
Голы: Корипадзе, 41 - с пенальти (1:0). Косгрув, 68 - с пенальти (1:1).
Судья: Фесник (Румыния).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/
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