"Утрехт" и "Зриньски" сыграли вничью при судействе Еськова

Голландский "Утрехт" сыграл вничью со "Зриньски" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:1. Игру судила российская бриада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

Грузинская "Чихура" и шотландский "Абердин" завершили свою игру с таким же счетом.

Ответные матчи состоятся 1 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Утрехт" (Голландия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:1 (0:1)

Голы: Говедарица, 34 (0:1). Керк, 61 (1:1).

Судья: Еськов (Москва).

"Чихура" (Грузия) - "Абердин" (Шотландия) - 1:1 (1:0)

Голы: Корипадзе, 41 - с пенальти (1:0). Косгрув, 68 - с пенальти (1:1).

Судья: Фесник (Румыния).