Урош Спаич: У «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе»

Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Российскому клубу в сопернике достались «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».

— У нас в соперниках — три сильных клуба, — цитирует игрока официальный сайт «быков». — У «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится. «Базель» обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, «Хетафе» прогрессирует в последние годы, а «Трабзонспор» может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд.

Итоги жеребьевки Лиги Европы