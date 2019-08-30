Урош Спаич: У «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе»
16:18
Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. Российскому клубу в сопернике достались «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».
— У нас в соперниках — три сильных клуба, — цитирует игрока официальный сайт «быков». — У «Краснодара» могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится. «Базель» обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, «Хетафе» прогрессирует в последние годы, а «Трабзонспор» может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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