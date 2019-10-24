Урош Спаич: «Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас»

Защитник «Краснодара» Урош Спаич рассказал о настрое команды на предстоящий матч Лиги Европы против «Трабзонспора». После первых двух туров группового этапа российский клуб не набрал ни одного очка.

— Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас, — заявил «Известиям» Спаич. — Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждем очень тяжелую встречу. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернемся из Турции с хорошим результатом.

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