Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Урош Спаич: «Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас»

09:04
Теги:

Защитник «Краснодара» Урош Спаич рассказал о настрое команды на предстоящий матч Лиги Европы против «Трабзонспора». После первых двух туров группового этапа российский клуб не набрал ни одного очка.

— Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас, — заявил «Известиям» Спаич. — Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждем очень тяжелую встречу. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернемся из Турции с хорошим результатом.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/935349/sevastian-terletckii/sinkhronnoe-provalivanie-tcska-i-krasnodar-blizki-k-fiasko-v-le

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир