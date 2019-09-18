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Урош Спаич: «Базель» похож на «Краснодар»

19:41
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Защитник «Краснодара» Урош Спаич поделился мыслями относительно предстоящего матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Базеля».

— Мы должны сконцентрироваться на своей игре и показать наш лучший футбол, — приводит слова Спаича ТАСС. — Сила швейцарской команды видится в открытом атакующем футболе. Их игра похожа на нашу, поэтому будет открытый футбол. Мы очень мотивированы показать лучшую игру, это важно для нас и наших болельщиков, — сказал Спайич.

Матч «Базель» — «Краснодар» начнется 19 сентября в 19:55.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6901203

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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