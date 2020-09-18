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«Унылая игра и отвратительный результат». Шунин — о поражении в Лиге Европы

14:28
Антон Шунин. Фото "СЭ"
Антон Шунин. Фото "СЭ"
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча второго отборочного раунда Лиги Европы против «Локомотива» из Тбилиси (1:2).

— Это был провал, что тут еще скажешь, — написал Шунин в Instagram. — Унылая игра и отвратительный результат — не такими мы себе представляли эти еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это.

Не буду искать оправданий, их нет. Мы все дико расстроены, но футбол — такое дело, что через день ты обязан собраться и думать о следующей игре. Надо пахать в чемпионате и делать все, чтобы быть в следующем евросезоне — тут без вариантов.

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