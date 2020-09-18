Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча второго отборочного раунда Лиги Европы против «Локомотива» из Тбилиси (1:2).

— Это был провал, что тут еще скажешь, — написал Шунин в Instagram. — Унылая игра и отвратительный результат — не такими мы себе представляли эти еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это.

Не буду искать оправданий, их нет. Мы все дико расстроены, но футбол — такое дело, что через день ты обязан собраться и думать о следующей игре. Надо пахать в чемпионате и делать все, чтобы быть в следующем евросезоне — тут без вариантов.