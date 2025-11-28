Эмери: «Относимся к каждой команде в Лиге Европы с уважением»

Главный тренер «Астон Виллы» Унай Эмери прокомментировал победу над «Янг Бойз» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Двенадцать очков. У нас был неприятный момент — мы проиграли «Гоу Эхед Иглз». Если относиться к соперникам и к этому турниру без должного уважения, такое может случаться. После этого поражения мы сосредоточились и относимся к каждой команде с уважением», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

«Астон Вилла» набрала 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. «Янг Бойз» идет на 24-й строчке — 6 очков.