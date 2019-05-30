Унаи Эмери: "Все изменил первый гол"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после поражения от "Челси" в финале Лиги Европы (1:4) отметил, что все изменил первый гол. По его словам, "канониры" не воспользовались своими шансами.

- Во-первых, хочу поздравить "Челси", - цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. - В первом тайме мне казалось, что у нас хорошие шансы добиться нужного результата. Все изменил первый гол, мы старались не выпадать из игры и искали пути к воротам. После второго гола ситуация для нас сильно осложнилась.

У соперника во втором тайме дела складывались удачно, а у нас не получалось забить. Результат таков, каков он есть. Возможно, сегодня мы заслуживали большего, но своими шансами не воспользовались.

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