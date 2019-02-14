Унаи Эмери: "У "Арсенала" было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поделился впечатлениями от первого матча против БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

- Мы проиграли. Радоваться нечему, - цитирует "Прессбол" Эмери. - В первом тайме у нас было много моментов, но БАТЭ играл здорово в обороне. У нас были шансы и после перерыва, однако снова БАТЭ отлично показал себя в защите – тем более он забил. Надеемся, что через неделю игра будет совсем другой.

- Ляказетт получил красную. Разочарованы?

- Конечно. Увы, он не сможет нам помочь через неделю. Сам момент я не видел, поэтому не могу ничего сказать по поводу справедливости наказания.

- Почему вы уверены, что "Арсенал" победит в следующем матче?

- Я оптимист и верю в свою команду. Уверен, мы способны переломить ход противостояния, чтобы пройти дальше.