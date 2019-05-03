Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери - о матче с "Валенсией" (3:1) в 1/2 финала Лиги Европы.

- Мы хотели выиграть и не пропустить второй гол. Очень важно, что в конце мы смогли забить третий мяч, но в этом противостоянии шансы по-прежнему 50 на 50, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - "Валенсия" - хорошая команда. У них играли сильные парни в обороне и в центре поля. Они очень опасны на стандартах, и мы в эти моменты испытывали большие трудности. Мы будем продолжать работать над теми аспектами игры, которые можем улучшить. Но после 90 минут этого матча мы можем быть довольны. Мы будем готовиться ко второму матчу в таком же духе, потому что знаем, насколько это будет сложно.

Все о Лиге Европы - здесь.