00:22 | Футбол — Лига Европы

Унаи Эмери: "Первый матч с БАТЭ показал, что нам придется очень постараться"

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Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери остался доволен игрой команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с БАТЭ (3:0). В первой встрече лондонцы проиграли со счетом 0:1.

– После неудачного результата первого матча стало ясно, что мы должны очень постараться, – цитирует AFP Эмери. – Нам нужно было забивать два или три мяча. Это был хороший вызов. Мы заслуживали большего еще в первой игре, но не забили. На этот раз своего не упустили. Мы сохраняли сосредоточенность и остаемся в Лиге Европы.

Арсенал - БАТЭ

 

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