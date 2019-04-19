Унаи Эмери: "Не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после матча с "Наполи" (1:0) в 1/4 финала Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника Аарона Рэмси. Он отметил, что футболист, вероятно, выбыл на несколько недель.

- Это мышечная травма. Предполагаю, что он пропустит несколько недель, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Но у нас есть другие игроки - мы можем ротировать состав. Был ли это его последний матч за "Арсенал"? Я не знаю.

Напомним, в следующем сезоне валлиец будет выступать за "Ювентус". 28-летний полузащитник в текущем сезоне провел 40 матчей за "Арсенал" и забил шесть мячей при восьми голевых передачах.

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