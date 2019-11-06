Унаи Эмери: «Моуринью? Я тренер»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (1:1) прокомментировал информацию, согласно которой его может заменить Жозе Моуринью.

— Я тренер, — цитирует испанского специалиста Goal. — В этом соревновании наша цель — быть первыми в группе. Теперь будем готовиться к следующему турниру. Мы играли, боролись против организованной команды. Наша цель состояла в том, чтобы отыграть на ноль. Нужно лучше действовать в обороне. В Лиге Европы мы добиваемся хороших результатов, много забиваем и мало пропускаем.

Витория Г — Арсенал