Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери накануне первого матча 1/2 финала Лиги Европы с "Валенсией" отметил, что у команды большие цели в этом турнире и серьезная мотивация. Он также добавил, что игры будут непростыми.

– У нас большие цели в этом турнире и серьезная мотивация, – приводит официальный сайт УЕФА слова Эмери. – Это полуфинал, и будет непросто. Еще в начале сезона понимали, что финишировать в топ-4 в премьер-лиге будет тяжело. Мы продолжим пытаться это сделать, но не будем оглядываться на таблицу. Лига Европы – это большая мотивация.

Первый полуфинальный матч между "Арсеналом" и "Валенсией" пройдет в Лондоне. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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