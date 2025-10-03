Эмери: «Матч против «Фейеноорда» стал для «Астон Виллы» фантастическим испытанием»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Фейеноордом» (2:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мои ожидания были примерно такими же серьезными, как и сам матч. Команда была готова к борьбе. Сегодняшнее испытание стало для нас фантастическим. У соперника были моменты в первом тайме и их вратарь был великолепен. Во втором тайме ситуация немного изменилась и «Астон Вилла» стала больше доминировать. Мы обрели уверенность, и это была фантастическая победа. Я очень горжусь тем, как игроки действовали на поле.

Замена вратаря? Мы должны были быть готовы к такому. Стараемся работать индивидуально тактически и стараемся, чтобы каждый был сосредоточен на своих целях. Марко Бизот был великолепен, он очень хороший парень и вратарь, и он понимает свою роль. Просто фантастично, как он заменил Мартинеса», — цитирует BBC Эмери.

«Астон Вилла» набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Фейеноордом» идет на 34-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Астон Вилла» сыграет с «Гоу Эхед Иглз», а «Фейеноорд» встретится с «Панатинаикосом». Оба матча пройдут 23 октября.