Унаи Эмери: "Главная задача для нас - завоевать трофей. Путевка в Лигу чемпионов - на втором месте"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед финалом Лиги Европы против "Челси" отметил, что трофей важнее попадания в Лигу чемпионов. Также он добавил, что хочет, чтобы "канониры" вошли в десятку лучших клубов мира.

- Мы сосредоточены на финале. Нас ждет трудная задача, - цитирует пресс-служба УЕФА Эмери. - У нас две цели [включая завоевание путевки в квалификацию Лиги чемпионов], но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы завоевать кубок. У нас есть возможность выиграть турнир. Чех - замечательный футболист и замечательный человек. Будет он играть или нет, я хочу добиться с ним чего-то весомого в последний момент его карьеры.

Мы ставили перед собой цель пробиться в Лигу чемпионов - через местный чемпионат или Лигу Европы. Сейчас у нас есть возможность достичь этой цели. У "Арсенала" очень хорошие игроки, хотя у "Челси" - тоже. Игроки должны знать, что это особенный титул. Надо, чтобы каждый отдал все силы на поле. Главная задача для нас - завоевать трофей. Путевка в Лигу чемпионов - на втором месте. Мы дошли до этой стадии и хотим показать, на что способны.

Венгер проделал в "Арсенале" удивительную работу. Он воспитал в клубе новую культуру футбола, и я хочу сохранить ее. Когда я только приехал, мы беседовали с ним, я у него многому научился. Хочу помочь "Арсеналу" добиться всего, что в наших силах, начиная с этой еврокубковой победы. Я хочу, чтобы мы входили в десятку лучших клубов мира.

"Челси" – "Арсенал": 29 мая 2019, онлайн-трансляция финала Лиги Европы, начало – 22.00 (мск)

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