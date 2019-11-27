Унаи Эмери: «Джака может сыграть с «Айнтрахтом». Надеюсь, каждый болельщик его поддержит»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Гранит Джака может сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Айнтрахта».

— Болельщики злы и разочарованы, как и мы, — цитирует Эмери Goal. — У нас очень хорошая возможность все исправить. Каждый матч здесь, на «Эмирэйтс», очень важен для нас. Игроки должны чувствовать, что болельщики поддерживают их.

Джака находится в общей группе, у него есть возможность сыграть завтра. Я надеюсь, что каждый болельщик поддержит его. Возвращение Джаки очень важно для нас.

Матч пройдет 28 ноября в Лондоне и начнется в 23:00 мск.