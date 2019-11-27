Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Унаи Эмери: «Джака может сыграть с «Айнтрахтом». Надеюсь, каждый болельщик его поддержит»

27 ноября 2019, 21:35
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Гранит Джака может сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Айнтрахта».

— Болельщики злы и разочарованы, как и мы, — цитирует Эмери Goal. — У нас очень хорошая возможность все исправить. Каждый матч здесь, на «Эмирэйтс», очень важен для нас. Игроки должны чувствовать, что болельщики поддерживают их.

Джака находится в общей группе, у него есть возможность сыграть завтра. Я надеюсь, что каждый болельщик поддержит его. Возвращение Джаки очень важно для нас.

Матч пройдет 28 ноября в Лондоне и начнется в 23:00 мск.

Джака последний раз выходил в составе «Арсенала» 27 октября против «Кристал Пэласа» (2:2), когда устроил конфликт с болельщиками.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир