Унаи Эмери: «Джака может сыграть с «Айнтрахтом». Надеюсь, каждый болельщик его поддержит»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Гранит Джака может сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Айнтрахта».
— Болельщики злы и разочарованы, как и мы, — цитирует Эмери Goal. — У нас очень хорошая возможность все исправить. Каждый матч здесь, на «Эмирэйтс», очень важен для нас. Игроки должны чувствовать, что болельщики поддерживают их.
Джака находится в общей группе, у него есть возможность сыграть завтра. Я надеюсь, что каждый болельщик поддержит его. Возвращение Джаки очень важно для нас.
Матч пройдет 28 ноября в Лондоне и начнется в 23:00 мск.
Джака последний раз выходил в составе «Арсенала» 27 октября против «Кристал Пэласа» (2:2), когда устроил конфликт с болельщиками.