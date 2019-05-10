06:53 | Футбол — Лига Европы

Унаи Эмери: "Цель "Арсенала" - попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы"

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Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после победы над "Валенсией"​ в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что команда хочет выиграть турнир, чтобы попасть в Лигу чемпионов. 

- У нас было две возможности попасть в Лигу чемпионов, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Одна из них - премьер-лига, но ее мы упустили, а вторая - Лига Европы. Думаю, что сейчас наши шансы значительно улучшились. Это хороший Вариант, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Наша цель ясна - выйти в Лигу чемпионов. Но также это еще один турнир и один момент.

Валенсия - Арсенал
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