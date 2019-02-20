Унаи Эмери: "Арсеналу" нужна убедительная победа над БАТЭ"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед ответным матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ отметил, что команда должна мощно сыграть на своем стадионе. В перовй встрече канониры уступили со счетом 0:1.

- Нам надо выложиться по максимуму в следующие 90 минут, а, может, и дольше, - приводит пресс-служба УЕФА слова Эмери. - Для нас важно мощно сыграть на своем стадионе при своих болельщиках. Нам нужна поддержка. Надеюсь, нас ждет превосходная атмосфера.

На прошлой неделе у нас были голевые моменты. Завтра надо показать реализацию лучше. Надо стабильно сыграть на протяжении всех 90 минут. Нам нужна убедительная победа.

существенно прибавила как турнир. Победить в ней очень сложно. Каждая команда хочет выиграть в этом соревновании, что дает тебе трофей и путевку в Лигу чемпионов.