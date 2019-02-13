Унаи Эмери: "Арсенал" не собирается недооценивать БАТЭ"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его команда не будет легкомысленно относиться к БАТЭ. Чемпион Белоруссии будет противостоять английскому клубу в 1/16 финала Лиги Европы.

- Нынешний матч для БАТЭ – приключение. Есть ли надежда, что "Арсенал" недооценит соперника?

- Нет. "Арсенал" готовился к завтрашней игре, мы разбирали соперника. Видели, как БАТЭ играл в группе Лиги Европы. Смотрели матчи с "Челси" – БАТЭ мог не только свести последний поединок к ничьей, но и выиграть его. Сейчас в чемпионате Беларуси перерыв. БАТЭ готовился к завтрашнему матчу в Турции.

У команды есть хорошие игроки, у которых огромная мотивация. Для нас же важно выйти в следующий раунд Лиги Европы. Поэтому завтра мы будем мотивированы не менее, чем Борисов, – цитирует специалиста "Прессбол".

Матч БАТЭ - "Арсенал" состоится 14 февраля и начнется в 20.55 по московскому времени.

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