Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Умяров: «Спартак» не выигрывал полтора месяца и это должно настраивать на победу с «Наполи»

16:15
Теги:

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал предстоящий матч команды против «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы.

— Какая сейчас атмосфера в команде?

— Мы профессионалы, готовимся от игры к игре. Настраиваемся позитивно, настраиваемся во всеоружии. Хотим победить, это самое главное.

— Как проходила подготовка к игре? Психологически было легче, зная, что уже побеждали «Наполи» (3:2)?

— Самое главное то, что мы не выигрывали полтора месяца. Это должно настраивать несмотря ни на что. Мы все хотим победить. Первая игра внушает надежду. Хорошо, что удалось добиться результата там. Постараемся добиться результата здесь.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— Появилась ли уверенность лично у тебя после матча с «Краснодаром»? У тебя были хорошие моменты в игре.

— Уверенность приходит от матча к матчу. Когда мы не выигрываем, это тяжело. Нужно побеждать. Я не думаю, что для меня что-то изменилось в последнее время.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
Момент ДТП с участием Игоря Скляра попал на видео
1
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»