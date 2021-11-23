Умяров: «Спартак» не выигрывал полтора месяца и это должно настраивать на победу с «Наполи»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал предстоящий матч команды против «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы.

— Какая сейчас атмосфера в команде?

— Мы профессионалы, готовимся от игры к игре. Настраиваемся позитивно, настраиваемся во всеоружии. Хотим победить, это самое главное.

— Как проходила подготовка к игре? Психологически было легче, зная, что уже побеждали «Наполи» (3:2)?

— Самое главное то, что мы не выигрывали полтора месяца. Это должно настраивать несмотря ни на что. Мы все хотим победить. Первая игра внушает надежду. Хорошо, что удалось добиться результата там. Постараемся добиться результата здесь.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— Появилась ли уверенность лично у тебя после матча с «Краснодаром»? У тебя были хорошие моменты в игре.

— Уверенность приходит от матча к матчу. Когда мы не выигрываем, это тяжело. Нужно побеждать. Я не думаю, что для меня что-то изменилось в последнее время.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 по московскому времени.