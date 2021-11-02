Умяров: «Хочется победить «Лестер». Иначе нет смысла ехать»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил свое состояние перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Чувствую себя хорошо, рад вернуться к полноценным тренировкам. Сейчас чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что травма позади и больше не будет о себе напоминать.

Чего жду от матча с «Лестером»? Как и все переживаю за результат. Конечно, хочется победить, хочется забрать три очка. Иначе нет смысла ехать», — сказал Умяров клубному каналу.

Напомним, Умяров получил травму в матче за молодежную сборную России в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы.