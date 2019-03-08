Улучшит ли "Зенит" прошлогодний результат "Спартака"?

Всего в четвертый раз в истории российский клуб начал двухматчевое еврокубковое противостояние с домашнего поражения с разницей в два гола. Причем "Зенит" оказался всего вторым клубом, уступившим со счетом 1:3. Именно с таким счетом год назад "Спартак" проиграл в первом матче 1/16 финала другому испанскому клубу – "Атлетику". Никому из россиян после такого начала не удавалось пробиться в следующую стадию, хотя красно-белые и сумели напрячь басков, победив в Бильбао – 2:1. (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда российский клуб начинал двухматчевое противостояние с поражения в два мяча
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Первый матч
|
Ответный матч
|
2000/01
|
Кубок Интертото
|
3-й раунд
|
Ростсельмаш
|
Осер
|
0:2
|
1:3
|
2010/11
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
0:2
|
2:2
|
2017/18
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Спартак
|
Атлетик
|
1:3
|
2:1
|
2018/19
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Зенит
|
1:3
|
?