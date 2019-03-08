Улучшит ли "Зенит" прошлогодний результат "Спартака"?

Всего в четвертый раз в истории российский клуб начал двухматчевое еврокубковое противостояние с домашнего поражения с разницей в два гола. Причем "Зенит" оказался всего вторым клубом, уступившим со счетом 1:3. Именно с таким счетом год назад "Спартак" проиграл в первом матче 1/16 финала другому испанскому клубу – "Атлетику". Никому из россиян после такого начала не удавалось пробиться в следующую стадию, хотя красно-белые и сумели напрячь басков, победив в Бильбао – 2:1. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российский клуб начинал двухматчевое противостояние с поражения в два мяча