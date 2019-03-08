00:29 | Футбол — Лига Европы

Улучшит ли "Зенит" прошлогодний результат "Спартака"?

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Всего в четвертый раз в истории российский клуб начал двухматчевое еврокубковое противостояние с домашнего поражения с разницей в два гола. Причем "Зенит" оказался всего вторым клубом, уступившим со счетом 1:3. Именно с таким счетом год назад "Спартак" проиграл в первом матче 1/16 финала другому испанскому клубу – "Атлетику". Никому из россиян после такого начала не удавалось пробиться в следующую стадию, хотя красно-белые и сумели напрячь басков, победив в Бильбао – 2:1. (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда российский клуб начинал двухматчевое противостояние с поражения в два мяча

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Первый матч

Ответный матч

2000/01

Кубок Интертото

3-й раунд

Ростсельмаш

Осер

0:2

1:3

2010/11

Лига Европы

1/16 финала

Рубин

Твенте

0:2

2:2

2017/18

Лига Европы

1/16 финала

Спартак

Атлетик

1:3

2:1

2018/19

Лига Европы

1/8 финала

Зенит

Вильярреал

1:3

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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