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Ульссон — о выступлении «Краснодара» в Лиге Европы: «Нам очень стыдно за результат и игру»

09:52
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Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ульссон в преддверии матча его команды в групповом турнире Лиги Европы с «Трабзонспором» отметил, что у команды наконец-то появилась возможность поправить турнирное положение.

— Нам очень стыдно за результат и игру в первых матчах Лиги Европы, — цитирует официальный сайт УЕФА Ульссона. — У нас мало что получалось с «Базелем» и «Хетафе». Хорошо, что сейчас у нас появилась возможность все исправить. Мы достойно провели игру в Турции и смогли взять три очка. Теперь в домашних стенах нам необходимо развить успех, во второй раз переиграв «Трабзонспор». Надеюсь, игра пройдет по нашему сценарию. Победа «Краснодару» необходима как воздух, ведь мы очень хотим выйти в весеннюю стадию Лиги Европы.

Краснодар — Трабзонспор

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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2020/matches/round=2001150/match=2027853/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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