Уле Гуннар Сульшер: «Я смотрел матчи «Брюгге» против ПСЖ и «Реала». Они хорошо выступили в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где английский клуб встретится с «Брюгге».

— Я смотрел матчи «Брюгге» против ПСЖ и «Реала», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба. — Они хорошо выступили в Лиге чемпионов и остались в большинстве игр с одним или двумя неудачными поражениями.

Это хорошая команда. Они являются лидерами в чемпионате Бельгии, и, как ни странно, у меня в «Мельде» был их второй вратарь Итан Хорват, так что будет приятно увидеть его снова.

Это будут тяжелые игры, но вы всегда будете получать такие матчи, когда выходите в плей-офф. Мы надеемся пройти в следующую стадию.