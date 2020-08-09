Уле Гуннар Сульшер: «Выиграть Лигу Европы с «МЮ» было бы лучшим моментом в моей карьере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от выступления в Лиге Европы.

В четвертьфинале английский клуб встретится с «Копенгагеном».

— Я амбициозен, у меня есть мечта поднять трофей в качестве тренера клуба, — приводит слова Сульшера Goal. — Я обязан своей карьерой этому клубу, поэтому победа в качестве тренера была бы самым гордым моментом в моей футбольной жизни. Это было бы самым большим достижением.

Я вносил свой вклад, как мог, я всегда был готов к этому. Поднять трофей сейчас было бы лучшим моментом в моей карьере.