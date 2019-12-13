Уле Гуннар Сульшер: «Второй тайм был намного, намного лучше первого»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «АЗ» в матче 6-го тура Лиги Европы (4:0) отметил, что второй тайм был намного лучше первого. Все четыре гола английская команда забила после перерыва.

— Не можем ждать, когда что-то случится, мы должны сами контролировать ситуацию и создавать моменты, — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера. — Второй тайм был намного, намного лучше первого. Мы подняли полузащиту выше, и это сработало.

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