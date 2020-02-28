Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (5:0).

— Очевидно, что сейчас мы проводим ротацию состава, футболисты получают возможность выйти в матче, — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА. — Но когда вы забиваете голы и играете так, как в этом матче, у вас появляется больше уверенности.

Нам помогло то, что мы повели 1:0 и получили большинство, но нам все равно нужно было играть против соперника внутри штрафной и возле нее. Наши дейстия были отличные.