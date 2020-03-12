Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСК. Встреча пройдет 12 марта и начнется в 20:55 мск.

— Мы просто должны справиться с тем, что будем играть без болельщиков, и создать нашу собственную атмосферу, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Сделать так, чтобы нас это не отвлекало. Всегда лучше играть с болельщиками. Именно так и нужно играть в футбол. Конечно, м ы должны выполнять указания властей. Это сложная ситуация для всех, но надо следовать тому, что говорят.

- Вы когда-нибудь играли на стадионе без зрителей?

- Нет, я так не думаю. Я играл в Норвегии какое-то время, это то же самое (смеется). Я играл перед 50 болельщиками, когда мне был 21 год.

— Вы не относитесь к ЛАСК как легкому сопернику?

- Абсолютно нет. Они опережают «Зальцбург» в чемпионате. Мы видели, как они довольно легко выбили «Алкмар». Это будет сложная игра. Они играют в определенный стиль футбола, к которому привыкли. Так что это будет проблемой для наших парней.