Уле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» хорошо сделал свою работу, профессионально"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер остался доволен победой нал ЛАСКом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (5:0).

— Мы хорошо сделали свою работу, профессионально, — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера. — Но дело не только в качестве и профессионализме, мы показали хороший футбол. Игроки сделали все, что мы просили от них.

Мы забили классные голы. У них был один момент в первом тайме, когда Эрик Бейи здорово заблокировал удар. Защитники и Серхио Ромеро также были на высоте. Ребята были сконцентрированы, и командный дух тоже просматривался.