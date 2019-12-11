Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «АЗ» заявил, что хотел бы одержать победу в соревнованиях.

— Мы выиграли этот трофей несколько лет назад, это отличный турнир, — приводятся слова Сульшера в официальном Twitter клуба. — Мне понравилось с «Мольде», я наслаждаюсь этим сейчас — мы надеемся пройти весь путь.

Всегда будут взлеты и падения, но мы знаем, что на правильном пути. Я вижу этих парней на тренировках каждый день, вижу их навыки и отношение к делу, поэтому не волнуюсь.

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