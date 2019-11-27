Уле Гуннар Сульшер: «Для молодых футболистов «Манчестер Юнайтед» будет отлично научиться играть в еврокубках»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны». Встреча пройдет в Казахстане 28 ноября и начнется в 18:50 мск.

— Мы отлично справились с квалификацией после четырех игр, — цитирует Сульшера официальный Twitter клуба. — У нас есть возможность дать игровое время ребятам, которые в этом нуждаются, таким как Туанзебе, Лингард и Шоу. Мы с нетерпением ждем матч, для меня это фантастическая возможность увидеть этих игроков вместе.

Для наших молодых футболистов будет отлично научиться играть в еврокубковых матчах.