Уле Гуннар Сульшер: «Для молодых футболистов «Манчестер Юнайтед» будет отлично научиться играть в еврокубках»
27 ноября 2019, 16:56
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны». Встреча пройдет в Казахстане 28 ноября и начнется в 18:50 мск.
— Мы отлично справились с квалификацией после четырех игр, — цитирует Сульшера официальный Twitter клуба. — У нас есть возможность дать игровое время ребятам, которые в этом нуждаются, таким как Туанзебе, Лингард и Шоу. Мы с нетерпением ждем матч, для меня это фантастическая возможность увидеть этих игроков вместе.
Для наших молодых футболистов будет отлично научиться играть в еврокубковых матчах.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
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