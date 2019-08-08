Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм

Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА. Такое решение принял дисциплинарный комитет организации. Дисквалификация распространяется на матчи под эгидой УЕФА.

Голкипер был удален в конце матча отборочного турнира Лиги Европы против мальтийской "Гзиры Юнайтед". Сообщается, что он оскорбил по расовому признаку игрока соперников Амаду Самба, после чего между ними произошел конфликт. Наказан был и Самб - за оскорбление соперника он пропустит две игры.