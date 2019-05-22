"Уфа" пожелала удачи "Арсеналу" в Европе. Год назад она была на его месте

"Арсенал"​ получил путевку в Лигу Европы, благодаря победе "Локомотива" над "Уралом"​ (1:0) в финальном матче Кубка России.

С этим достижением туляков поздравила "Уфа", которая в сезоне 2018/19 принимала участие в отборочном раунде Лиги Европы.

В прошлом сезоне уфимский клуб занял 6-е место в чемпионате России, опередив "Арсенал" на одно очко. В связи с финансовыми проблемами прошлогоднего победителя Кубка России "Тосно", "Уфа" получила возможность сыграть в еврокубках.

​По ходу этого сезона в уфимском клубе дважды сменился главный тренер, что не помогло команде избежать участия в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге.