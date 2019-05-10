УЕФА заверил, что у Мхитаряна не будет проблем со въездом в Азербайджан на финал Лиги Европы

УЕФА заверил, что армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет беспрепятственно въехать в Азербайджан на финал Лиги Европы. Решающая игра пройдет 29 мая в Баку, "Арсенал" встретится с "Челси". Между Арменией и Азербайджаном отсутствуют дипломатические отношения.

"Рассылка писем в футбольные ассоциации, клубы и посольства с целью получения виз игроками для участия в матчах под эгидой УЕФА в других странах - стандартная для организации процедура. В этом отношении УЕФА и "Арсенал" запросили подтверждение, а Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении УЕФА.

Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы" (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с "Карабахом" (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы.