Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Причина — ситуация с коронавирусом.

Ранее также стало известно, что при пустых трибунах по той же причине состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта». Без зрителей пройдут и матчи Юношеской лиги УЕФА в Италии.

До этого из-за распространения коронавируса власти Италии приняли решение о проведении всех спортивных соревнований без зрителей на протяжении месяца.