Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

УЕФА сообщил, что матч «Интер» — «Хетафе» пройдет без зрителей

21:00
Теги:

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Причина — ситуация с коронавирусом.

Ранее также стало известно, что при пустых трибунах по той же причине состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта». Без зрителей пройдут и матчи Юношеской лиги УЕФА в Италии.

До этого из-за распространения коронавируса власти Италии приняли решение о проведении всех спортивных соревнований без зрителей на протяжении месяца.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир