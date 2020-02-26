УЕФА сообщил, что «Интер» и «Лудогорец» сыграют без зрителей

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским футбольным клубом «Интер» и болгарским «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА.

На игру также не будут допущены журналисты. А вот операторы смогут работать на матче. Встреча пройдет 27 февраля в Милане.

Ранее из-за распространения коронавируса в Италии был отменен ряд культурных мероприятий. Также без зрителей продолжится чемпионат Италии во всех дивизионах, кроме любительских.