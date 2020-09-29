УЕФА пока не планирует переносить матч «Арарата-Армении», несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе
09:16
УЕФА следит за развитием военного конфликта в Нагорном Карабахе, но пока не планирует переносить матч «Арарата-Армении», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации. 1 октября ереванский клуб должен принять «Црвену Звезду» 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
«УЕФА внимательно следит за ситуацией, но матч планируется провести в соответствии с графиком», — заявили в организации.
В Армении в связи с обострением конфликта объявлены военное положение всеобщая мобилизация.
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