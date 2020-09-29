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УЕФА пока не планирует переносить матч «Арарата-Армении», несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе

09:16

УЕФА следит за развитием военного конфликта в Нагорном Карабахе, но пока не планирует переносить матч «Арарата-Армении», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации. 1 октября ереванский клуб должен принять «Црвену Звезду» 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

«УЕФА внимательно следит за ситуацией, но матч планируется провести в соответствии с графиком», — заявили в организации.

В Армении в связи с обострением конфликта объявлены военное положение всеобщая мобилизация.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200929/futbol-1577923194.html

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