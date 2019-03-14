УЕФА ответил Сарри на претензии к качеству поля стадиона в Киеве

УЕФА ответил главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри на претензии по поводу состояния поля НСК "Олимпийский" в Киеве. Сегодня лондонцы проведут на этом стадионе ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Динамо".

Сарри после вчерашней тренировки назвал газон на "Олимпийском" "катастрофой". По его мнению, УЕФА не уделяет должного вниманию таким вещам. Итальянец считает, что поле может стать причиной травм футболистов.

"Персонал УЕФА находится в контакте с работниками стадиона с начала сезона и оказывает им поддержку на протяжении всего времени. Претензии по поводу поля носят эстетический характер и не свидетельствуют о рисках игры на таком газоне", - приводит Sky Sport заявление УЕФА.

Ранее сообщалось, что "Челси" в этой игре использует резервный состав. Первая встреча в Лондоне завершилась победой команды Сарри со счетом 3:0.