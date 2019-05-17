УЕФА ответил на критику "Арсенала" по поводу финала Лиги Европы в Баку

УЕФА ответил на критику "Арсенала" по поводу места проведения финала Лиги Европы​. 15 мая лондонский клуб выразил недовольство логистикой и билетной программой финального матча еврокубка, который пройдет в Баку.

– УЕФА назначает хозяев исключительно путем честных и прозрачных тендеров, в рамках которых кандидаты должны предоставить свидетельство о своих возможностях принять это событие и о соответствии множеству критериев, которые имеют ключевое значение для успешной организации, – говорится в заявлении УЕФА.

Заявки от кандидатов на организацию еврокубковых финалов как правило принимаются за два года до события, а значит, в момент назначения хозяев какие-то конкретные обстоятельства, в которых будет проводиться финал, могут быть неизвестны. Очевидно, что мобильность и размещение являются ключевым критерием при оценке заявок, и пропускная способность аэропорта – важный элемент.

Опыт организации предыдущих финалов подсказывает, что в зависимости от команды и конкретного финала число болельщиков может заметно варьироваться, а потому не имеет большого смысла заранее устанавливать пропорциональные квоты для финалистов в зависимости от вместимости стадиона, а лучше действовать на основе реальных данных.

Понятно, что английский финал с участием двух клубов из Лондона был не самым вероятным событием в момент назначения хозяев. Ясно, что данное обстоятельство добавило сложностей в плане логистики. Нам действительно очень жаль, что ваши болельщики (и болельщики "Челси"​) столкнулись с проблемами при организации визита в Баку. Наши эксперты усердно работают, чтобы найти более дешевые варианты для болельщиков финалистов. В данном отношении мы будем рады сотрудничать с вашим клубом.

Болельщики – приоритет для УЕФА. Футбол – для болельщиков, и фанаты по всей Европе должны иметь шанс пережить уникальные эмоции, которые способен предложить еврокубковый футбол высочайшего уровня. Подобные матчи обычно являются привилегией ограниченного числа стран, чьи клубы наиболее конкурентоспособны, но, если у страны есть соответствующая инфраструктура, справедливо предоставлять возможность пережить этот опыт вживую и другим болельщикам. Вдобавок, организация подобных событий влияет на рост популярности футбола в целом регионе. По этой причине УЕФА считает коренным образом неверным исключение каких-то стадионов из числа кандидатов только из-за их децентрализованного географического положения.